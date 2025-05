Voti verbalizzati male: "Un mero errore tecnico"

Continua la polemica a Poviglio sull’errore nella verbalizzazione della votazione sulla convenzione con Acer per la gestione di alloggi popolari.

Nei giorni scorsi le opposizioni di "Uniti per Poviglio" hanno segnalato come i voti favorevoli di due consiglieri siano stati trasformati in voti di astensione, quando invece l’approvazione si era conclusa con un parere unanimemente favorevole. L’amministrazione comunale risponde in modo telegrafico: parla di mero errore tecnico e garantisce che si provvederà alla correzione in occasione del prossimo consiglio comunale, in fase di approvazione dei verbali. Ma per l’ errore, non di quantificazione numerica ma di merito, non viene però spiegato come una votazione unanime abbia fatto emergere due astensioni che in realtà non sono mai esistite.

Anzi, l’amministrazione comunale coglie l’occasione per attaccare le opposizioni, accusandole di non aver rinnovato la convenzione con Acer, scaduta nel 2021, quando erano al governo locale, "lasciando – a dire dell’attuale maggioranza – un vuoto che avrebbe potuto determinare danni economici all’ente". Una polemica nella polemica, dunque, in un municipio in cui da anni non mancano certo i veleni e gli scontri politici.