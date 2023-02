Votigno invita Putin e Zelensky "Venite a Canossa per fare pace"

Più che una speranza, è un sogno. Ma senza sognatori non ci sarebbe stato, in passato, nemmeno il perdono di Canossa di cui ancora parliamo, tanti secoli dopo.

E allora ha ragione Stefano Dallari, odontoiatra, presidente della Casa del Tibet di Votigno di Canossa. In una lettera aperta invita "Putin e Zelensky o una loro delegazione a Canossa, per un dialogo di pace fra Russia e Ucraina". "Nell’ottobre del 1999 – scrive – il Premio Nobel per la Pace, il XIV Dalai Lama ha visitato la Casa del Tibet, nel borgo medioevale di Votigno e ci ha incoraggiato a continuare il nostro lavoro per la soluzione pacifica e nonviolenta dei conflitti. Ed è da questo impegno che è nata l’idea, apartitica e al di sopra delle parti, di invitare a Canossa Putin e Zelensky o una loro delegazione, per un dialogo di pace. Perché a Canossa? Perché Canossa è il luogo dove, il 28 gennaio del 1077, nel castello della Contessa Matilde si svolse l’incontro fra il Papa Gregorio VII e l’Imperatore di Germania, Enrico IV, per trovare fra i due contendenti una soluzione di pace e allontanare la guerra. La mediazione ebbe successo: la disputa si fermò e i soldati riposero le armi. Da allora Canossa è simbolo internazionale di riconciliazione, di dialogo, di mediazione".

E allora, dice Dallari, "perché non riproporre oggi un incontro a Canossa, senza pregiudiziali, per cercare di risolvere la devastante guerra? Chiediamo il coraggio e il buonsenso da entrambe le parti: la guerra la fanno gli uomini e sono gli uomini a farla cessare. Siamo in tanti a crederci. Per questo, nella ricorrenza dell’incontro matildico, il 28 gennaio, abbiamo lanciato una raccolta digitale di firme internazionale per il progetto di Pace in Ucraina, a Canossa, da inviare alle due parti, su www.casadeltibet.it o alla pagina Facebook Borgo Medioevale Votigno di Canossa, Gruppo Facebook Casa del Tibet - Italy. Chiediamo al mondo attenzione e risposte".