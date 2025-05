Voto Acer, il giallo dei 2 astenuti. L’ira di Ferraroni: "Errore grave"

Votare a favore di una convenzione e ritrovarsi invece sui verbali ad aver espresso l’astensione come scelta. Un errore che non è affatto piaciuto ai consiglieri della lista Uniti per Poviglio, guidati dall’ex sindaco Cristina Ferraroni (foto). "Il 30 aprile – dicono – durante la seduta consiliare è stata approvata all’unanimità la convenzione con Acer per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Ma nel verbale, pubblicato ora sull’Albo pretorio, gli 11 voti favorevoli sono diventati nove sì e due astenuti tra le opposizioni. Un errore macroscopico e grave. Perché i verbali delle deliberazioni sono atti pubblici, che prima di essere pubblicati sono "letti, approvati e sottoscritti" dal presidente, cioè dal sindaco, e dal segretario comunale (di cui il Comune è privo, le sue funzioni sono da tempo svolte da un vice segretario)".

I consiglieri di opposizione si pongono delle legittime domande: "Come è potuto sfuggire un errore del genere? È stato letto il verbale prima di essere firmato? Un episodio preoccupante, da chiarire, che ci auguriamo rimanga un caso isolato".