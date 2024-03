Voto, ecco la lista trasversale Cavriago Lab

Alle amministrative di giugno si assisterà molto probabilmente a una corsa a due per eleggere il nuovo sindaco di Cavriago. Se è scontata la ricandidatura di Francesca Bedogni con la lista "Uniamo Cavriago", espressione del Partito democratico, a destra non si vede nulla all’orizzonte. Sta invece preparandosi all’ufficializzazione la lista trasversale molto strutturata e decisa "Cavriago Lab - Impegno Comune" che raccoglie delusi del Pd (o dell’attuale amministrazione comunale), Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle e Verdi. "Siamo qui per ascoltare e trasformare insieme le idee in azioni concrete". Gli incontri aperti per la redazione del programma tra i simpatizzanti avvengono da settimane in municipio, il martedì sera, e si vedono volti noti tra cui ex consiglieri comunali di sinistra e pentastellati. Dal programma, poi deriverà la scelta dei nomi delle persone che saranno presentate in lista. Il candidato a sindaco sarà presentato a breve: in occasione del primo incontro con i cittadini, giovedì 21 alla 21 nella sala consiliare. Tema? Le trasformazioni-tagli alla sanità pubblica (a partire dai pronto soccorso e dal servizio di emergenza-urgenza) e come questi questi impattino sul diritto fondamentale alla salute, da essere garantito in modo gratuito e a tutti. I relatori saranno il dottor Fabrizio Aguzzoli, già medico del Core, consigliere comunale di Coalizione Civica e candidato a sindaco di Reggio; il dottor Giuseppe Filetti, medico di medicina generale a Vezzano, e Natascia Cersosimo, infermiera professionale Ausl e segretaria provinciale del sindacato Nursind. I cittadini avranno ampio spazio per raccontare le loro esperienze, fare domande ed avanzare proposte.

"Cavriago Lab - Impegno Comune" intanto invita tutti ad unirsi "per realizzare un futuro in cui la partecipazione attiva di ogni cittadino è il cuore e il motore. Con il nostro impegno per l’ambiente, la sanità, la cultura, la sicurezza, la legalità e l’antifascismo, miriamo a costruire una comunità inclusiva e sostenibile ispirata ai valori progressisti della sinistra" e della pace. "La comunità che vogliamo – concludono – non lascia nessuno indietro o solo".

f. c.