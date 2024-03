Voto, Sinistra in Comune:: "Partito del Sud con noi"

Sinistra in Comune ha illustrato l’inizio della collaborazione con il Partito del Sud in vista delle prossime elezioni comunali di Reggio, ieri, in una conferenza stampa presieduta da Cosimo Pederzoli, segretario provinciale della Federazione di Sinistra Italiana e capolista alle prossime amministrative. Pederzoli ha ricordato da cosa nasce l’impegno di Sic! per le prossime elezioni comunali ed il sostegno da sempre dato, anche a livello nazionale, dal Partito del Sud nel campo progressista, sottolineando "l’importanza di questa convergenza dell’elettorato che si riconosce nelle posizioni del Partito del Sud a sostegno della lista Sinistra in Comune". Natale Cuccurese, presidente nazionale del Partito del Sud e consigliere comunale a Quattro Castella, ha tenuto a sottolineare come questa convergenza nasca "dalla comune, forte e fiera opposizione allo “Spacca Italia”, il Disegno di Legge Calderoli attualmente all’esame della Camera dei Deputati. Un provvedimento non solo eversivo per l’unità del Paese, ma che crea discriminazioni anche a danno dei cittadini delle Regioni del Nord, ad esempio fra città e comunità montane, e che prepara le condizioni per ulteriori e sempre più pervasive privatizzazioni ai danni dei cittadini meno abbienti".

La collaborazione con Sinistra in Comune si esprimerà anche attraverso alcuni eventi organizzati dal Partito del Sud che si terranno nella sede del Comitato elettorale di Sic! sulla sanità pubblica e l’autonomia differenziata. Alla conferenza hanno partecipato, fra gli altri, Sara Bisanti e Vito Albanese.

Entrambi i candidati sottolineano di intendere il proprio impegno politico come contrasto ad ogni tipo di discriminazione e pertanto al servizio dei cittadini tutti.