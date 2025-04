Vsg, oggi di nuovo braccia incrociate

Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno proclamato un nuovo sciopero, oggi per l’intera giornata, negli stabilimenti del gruppo Vsg in Emilia-Romagna e a Torino. La decisione è arrivata dopo che i vertici aziendali hanno annullato l’incontro sul rinnovo del contratto integrativo previsto per oggi. Una mossa che segue il primo sciopero svoltosi l’1 aprile scorso e, così, domani circa 750 dipendenti tra Bologna, Ferrara, Reggio e Torino, incroceranno nuovamente le braccia per otto ore.

Sul tavolo ci sono due temi: la contrattazione di gruppo e il piano industriale. Per quanto riguarda il secondo aspetto, spiega il funzionario della Fiom Gianni Verla che segue lo stabilimento Ravaglioli a Pontecchio Marconi (Bologna), "Prevedono di mantenere il numero di occupati, ma attraverso una riduzione a Bologna e Ferrara e un aumento di quelli di Reggio per riorganizzazione le produzione".