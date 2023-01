Vulnerabilità e lavoro, la Chiesa s’interroga

La Chiesa reggiana organizza un incontro pubblico dedicato pall’ascolto delle trasformazioni che stanno coinvolgendo il mondo della salute e quello del lavoro. L’invito, aperto a tutti gli interessati, è per oggi : dalle 15,30 alle 18 – nel Centro pastorale Sacro Cuore di via monsignor Baroni 1, a Baragalla.

Il significato specifico della convocazione ecclesiale, spiega don Stefano Borghi, è quello di "metterci in ascolto di persone impegnate professionalmente nella società civile, per farci raccontare ciò che osservano e ciò che chiede di essere accompagnato e preso in cura per il bene di tutti". Dopo l’introduzione dell’arcivescovo Morandi, i presenti si divideranno in due gruppi in base al proprio interesse; sul tema “La salute degli altri: vecchie e nuove fragilità” verranno ascoltate Cristina Marchesi, dg dell’Ausl e Annamaria Marzi, presidente dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto; sul tema “Il lavoro che cambia: dinamiche passate e future” il dialogo sarà con Roberta Anceschi, presidente di Unindustria e con Giuseppe Domenichini, dirigente d’azienda.