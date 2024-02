Vuoi diventare macchinista teatrale?. Ecco il corso completamente gratis

È in partenza un corso di formazione, totalmente gratuito, che permetterà di lavorare in ambito teatrale, vivere l’emozione del backstage, stare a contatto con artisti italiani e internazionali.

Si tratta del corso di macchinista teatrale per lo spettacolo dal vivo, un percorso finanziato dalla Regione con risorse del Fondo sociale europeo Plus, promosso dalla Fondazione I Teatri con partner attuatore il centro di formazione professionale ’Simonini’.

Il progetto, rivolto ai residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, contribuisce alla preparazione di figure specifiche e fondamentali per creare la magia del teatro, curando ogni dettaglio in un intenso lavoro di squadra.

L’obiettivo è quello di formare 12 macchinisti teatrali, figure che siano in grado di intervenire nel processo di realizzazione di un allestimento scenico partecipando alle attività di pre-montaggio, montaggio, assistenza durante le prove di scena, manutenzione, adattamenti, movimentazioni della scenografia durante lo spettacolo, smontaggio e tanto altro.

La durata complessiva del corso è di 600 ore di cui 240 di stage. Al termine del percorso e dopo il superamento di un esame, verrà̀ rilasciata ai partecipanti la qualifica professionale di ’Macchinista teatrale’ di 5° livelloEQF. Termine iscrizioni: 28/03/2024, avvio previsto: 22/04/2024.

Per info più approfondite sui requisiti d’accesso, sul progetto in generale e sulla figura professionale:

Referente: Luca Cagossi Usai

Telefono: 0522 458988

E-mail: personale@iteatri.re.it

www.iteatri.re.it/2024/01/corso-per-macchinista-teatrale/