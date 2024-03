Vuole comprare farmaci al bar. Ubriaco, aggredisce padre e figlio

Ha picchiato padre e figlio in un bar del comune di Casalgrande: un giovane di 20 anni, residente nel comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali. L’episodio è avvenuto lo scorso gennaio all’interno del locale dove il 20enne, a seguito di una lite nata per futili motivi, ha buttato contro il muro una sedia e si è perfino scagliato contro il barista uscito dal bancone per cercare di contenere la furia del ragazzo, finito poi nei guai per il suo pericoloso comportamento. Il 20enne aveva chiesto un farmaco, non in vendita nel bar. E’ stato quindi invitato a recarsi nella vicina farmacia, ma il giovane, probabilmente a causa anche dell’uso smodato di bevande alcoliche, è andato in escandescenza. Momenti di apprensione per quello che è successo nell’attività del comune di Casalgrande. Il 20enne ha infatti scagliato una sedia contro il muro. Il barista è uscito dal bancone con l’intento di invitare il 20enne ad allontanarsi. L’uomo è stato però aggredito e il figlio del barista, a seguito della colluttazione, è intervenuto per cercare di fermare il 20enne. Il figlio, grazie pure all’aiuto di un altro cliente, l’ha bloccato. Il 20enne si è allontanato, mentre padre e figlio si sono successivamente recati in ospedale per le cure e i controlli del caso da parte dei sanitari. Sono stati poi dimessi dopo le terapie dei medici: hanno riportato policontusioni. E’ stata dunque presentata la relativa denuncia ai carabinieri della stazione di Casalgrande. Sono scattati gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma hanno prontamente iniziato le indagini ascoltando anche alcuni testimoni presenti durante l’aggressione. Sono così risaliti all’aggressore e hanno acquisito elementi di presunta responsabilità nei suoi confronti. Inevitabili ovviamente i provvedimenti. Il 20enne è stato denunciato alla Procura reggiana.

Matteo Barca