Vuole riscuotere un credito. Si presenta armata di coltello

Con un coltello si è presentata in un hotel per discutere di un presunto vecchio debito: una 37enne residente a Reggio, è stata è stata denunciata per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. E’ successo nella mattinata del 23 ottobre scorso. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Martino è intervenuta in un hotel di Rubiera dopo la segnalazione di una donna che si trovava all’interno della struttura armata di coltello. I militari dell’Arma hanno dunque preso contatti con il personale dell’albergo. La 37enne era seduta su un divanetto nei pressi della reception. Accanto a lei, i carabinieri hanno notato un coltello da cucina con lama seghettata della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri con lama di 9 cm di proprietà della donna. Alla richiesta di spiegazioni, la 37enne avrebbe riferito di essersi recata nell’hotel per parlare con il titolare spiegando che l’uomo le doveva del denaro per lavori svolti nel 2018. Secondo quanto riferito dal personale dell’albergo, la 37enne era arrivata in mattinata e avrebbe chiesto di incontrare il titolare e, non trovandolo, si sarebbe trattenuta nella sala d’attesa senza tuttavia manifestare atteggiamenti minacciosi o afferrare il coltello. E’ stata poi accompagnata nella stazione dei carabinieri e denunciata. I militari hanno sequestrato il coltello.

Matteo Barca