Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Morta folgorataRyanair nuovi voli Morto autostradaPrimo consiglio MarcheFebbre come abbassarla
Acquista il giornale
CronacaVuole riscuotere un credito. Si presenta armata di coltello
28 ott 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Vuole riscuotere un credito. Si presenta armata di coltello

Vuole riscuotere un credito. Si presenta armata di coltello

La donna, 37 anni, ha atteso l’ex datore di lavoro in sala d’aspetto con una lunga lama: denunciata

I carabinieri, allertati dal personale dell’albergo in cui la donna si era presentata, hanno subito sequestrato l’arma

I carabinieri, allertati dal personale dell’albergo in cui la donna si era presentata, hanno subito sequestrato l’arma

Per approfondire:

Con un coltello si è presentata in un hotel per discutere di un presunto vecchio debito: una 37enne residente a Reggio, è stata è stata denunciata per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. E’ successo nella mattinata del 23 ottobre scorso. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Martino è intervenuta in un hotel di Rubiera dopo la segnalazione di una donna che si trovava all’interno della struttura armata di coltello. I militari dell’Arma hanno dunque preso contatti con il personale dell’albergo. La 37enne era seduta su un divanetto nei pressi della reception. Accanto a lei, i carabinieri hanno notato un coltello da cucina con lama seghettata della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri con lama di 9 cm di proprietà della donna. Alla richiesta di spiegazioni, la 37enne avrebbe riferito di essersi recata nell’hotel per parlare con il titolare spiegando che l’uomo le doveva del denaro per lavori svolti nel 2018. Secondo quanto riferito dal personale dell’albergo, la 37enne era arrivata in mattinata e avrebbe chiesto di incontrare il titolare e, non trovandolo, si sarebbe trattenuta nella sala d’attesa senza tuttavia manifestare atteggiamenti minacciosi o afferrare il coltello. E’ stata poi accompagnata nella stazione dei carabinieri e denunciata. I militari hanno sequestrato il coltello.

Matteo Barca

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Carabinieri