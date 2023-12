Wajib, all’Eden di Puianello una commedia palestinese

Due generazioni a confronto, un padre e un figlio, le loro diverse concezioni della vita, un’idea di destino, prospettive differenti sul futuro, attraversate da ideologie figlie del loro tempo, sono al centro di ‘Wajib – Invito al matrimonio’, opera di Annemarie Jacir distribuita dalla Satine Film di Claudia Bedogni, che il pubblico potrà vedere in prima proiezione domani, al cinema Eden di Puianello alle 21 (inresso 2 euro). "Considerato il momento e la complessità della tematica, abbiamo deciso di mettere gratuitamente a disposizione delle sale ‘Wajib’, uscito nel 2018 con grande riscontro di critica e pubblico", dichiara Bedogni. Un film che offre, nella veste di commedia, un punto di vista umano di quanto accade nella tormentata terra palestinese, e che si chiede: che cosa significa essere un palestinese all’estero e cosa, invece, essere un palestinese in patria? Questioni che ne sottendono altre. Può un giovane nato a Nazareth ora trasferito in Occidente riconoscersi ancora nelle tradizioni e nei valori di coloro che hanno invece scelto di rimanere nella terra natale? Il naturale conflitto tra la saggezza di un padre e l’irruenza di un figlio viene amplificato dalla criticità del contesto socio-politico.

Lara Maria Ferrari