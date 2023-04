"We are the champions" I calciatori cantano e poi arriva il ‘Melo’

"We are the champions". Sulle note dei Queen, la Reggiana, sul pullman nel viaggio di ritorno, fra Linate e Reggio, si è lasciata andare ad un coro liberatorio, emozionante. Abbracciati, con le mani al cielo. Tutti a cantare. "Noi siamo i campioni". Tutti. Compreso un commosso Carmelo Salerno, che dal primo giorno ha sempre creduto nella promozione in Serie B. È solo una parte di quella che è una festa inarrestabile, iniziata nell’immediato post Olbia, e che ancora andrà avanti per molto. "Don’t stop me now", avrebbe detto proprio il leggendario Freddie Mercury. "Non fermarmi ora". Ieri mattina i profili social della Reggiana hanno pubblicato sui social una foto di tutta la ‘carovana’ (dirigenti, staff tecnico, giocatori, sponsor) pronta alla partenza all’aeroporto di Olbia: "Back to Reggio Emilia, con poche ore di sonno, la Serie B nella valigia, e la gioia nel cuore!", recita il messaggio di accompagnamento alla foto. Poi l’atterraggio a Milano alle 12,45 e poi di corsa verso casa. Le prime sfumature di granata si palesano non appena è stato superato il casello autostradale di Reggio. Proprio lì si è fermato il pullman, per accogliere un tifoso speciale. È salito a bordo il mitico "Melo", al secolo Ernesto Melauri, 76 anni, che non si perderebbe un allenamento della Reggiana per nessun motivo, e bandiera sventolante sempre a portata di mano. "Siete stati bravissimi! Siete il sole!", ha detto il "Melo" col bandierone granata con la "B". Una gigante e bellissima "B". I giocatori hanno partecipato acclamandolo, nell’ennesimo momento di festa.

Non esiste gioia e spensieratezza senza la musica, e anche uno degli artefici di questo capolavoro, il direttore sportivo Roberto Goretti, ha scelto le note musicali per godersi il successo. Sul proprio profilo Instragram ha condiviso una foto di gruppo della Reggiana, accompagnata dalla canzone "Wonderful life" di Zucchero, un altro figlio di Reggio Emilia. "Una vita meravigliosa". Un momento meraviglioso. Una gioia che non conosce limiti; tutta la tensione accumulata, tutti i retropensieri, tutti i momenti difficili: i giocatori hanno scacciato via tutto ciò, lasciandosi, successivamente, andare letteralmente nelle braccia della città, che non aspettava altro. È solo l’inizio, però, per una festa che ha ancora tanto da dare. Aspettando domenica...

Giuseppe Marotta