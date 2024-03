Weber, la caviglia andrà ’gestita’. Più spazio per Smith e Uglietti

Il problema alla caviglia destra accusato da Weber durante la sfida con Varese non dovrebbe essere nulla di serio. Il giocatore è ricaduto male dopo una penetrazione a canestro e si è subito afferrato la scarpa destra nel tentativo di toglierla.

Priftis lo ha poi rimesso in panchina e il play non è più entrato in campo.

Ieri il giocatore è stato sottoposto ad alcuni esami di approfondimento che hanno escluso lesioni. È assai probabile che nelle prossime giornate venga un po’ ‘gestito’ a livello di intensità e allenamenti, ma la sua presenza nella prossima – importantissima – trasferta a Pesaro non dovrebbe essere in dubbio.

Si tratta ovviamente di un’ottima notizia, perchè nonostante il rendimento al ribasso degli ultimi mesi, Weber è un fedelissimo di Priftis e la sua energia può comunque essere importante in alcune fasi della gara.

Al suo posto giocheranno più minuti in cabina di regia sia Smith che Uglietti e, onestamente, non crediamo che questo sia un brutto affare. Anzi, la squadra ha dimostrato di avere più razionalità e adesso che c’è anche un pivot da servire con i tempi giusti (Black), evitare di andare sempre di fretta non è una brutta idea.