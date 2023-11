’Wedding Day’: una giornata dedicata ai futuri sposi

Come prepararsi a un matrimonio anche attraverso consigli e suggerimenti di esperti in materia. Una giornata speciale dedicata ai futuri sposi, in programma domani dalle 10 alle 18,30 nella prestigiosa e suggestiva cornice di Villa d’Este a Rivalta, organizzata dal fotografo reggiano Giuseppe Bucaria. Saranno a disposizione appositi stand con operatori di abbigliamento per sposi, catering, fotografi, fioristi, parrucchieri… Si tratta del "Wedding Day" con la partecipazione di esperti dalla pluridecennale esperienza in questo particolare settore. Soggiorni omaggio saranno assegnati alle coppie di futuri sposi che interverranno all’evento e che potranno sottoposti anche a un servizio fotografico. Vari gli intrattenimenti i programma: alle 11 una esibizione della musicista Agatha Bocedi, alle 12 un intermezzo con degustazione a cura di Fanny Catering, un dj set musicale e altre animazioni. Nel pomeriggio la passerella del concorso de La Bella Emiliana e Il Bello Emiliano, presentata da Anna Maria Anastasi, che la fascia di bellezza l’ha conquistata nel 2017. Con lei pure Sara Rinaldi, Aurora Morena e Guido Incerti, vincitori delle edizioni passate del concorso, che alla bellezza abbina anche il fascino e la simpatia. Alle 15 l’evento prevede una passerella di abiti da cerimonia a cura della Casa della Sposa di Viano, mentre alle 17 ci saranno le premiazioni delle varie iniziative del Wedding Day a Villa d’Este.

a. le.