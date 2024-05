Week end con il cibo di strada in centro storico e a Reggiolo

Prosegue in centro a Reggio, oggi e domani in piazza della Vittoria, il festival "Rolling truck street food", dedicato al cibo di strada, con stand aperti dalle 11 alle 24, con servizio non stop, con piatti tipici della cucina italiana, prelibatezze delle cucine orientali e americane, selezione di birre artigianali.

Cibo di strada anche a Reggiolo, con lo Street Food Festival: stasera il concerto degli Euforika, domani i Best Be Five (foto), oltre ad animazioni varie.

A Boretto oggi e domani la festa Prima Vera, in piazza San Martino: stasera alle 19 il concerto degli Slides Acoustic Blues, alle 21 i Novel, domattina alle 9 gara di pittura sul Po, alle 16 caccia ai tesori del paese, in serata il concerto di Soul in Three e dei Dejablues.

Fiera di Maggio a Rio Saliceto con luna park e bancarelle in piazza Carducci, domani mercatino tutto il giorno, mostre d’arte e fotografiche, animazioni per bambini.

E volge al termine il programma della Kampagnola Bavarian Beer Fest, alla sala 2000 di via Magnani a Campagnola, dove stasera suonano gli Spingi Gonzales, con successi italiani e internazionali.