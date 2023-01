Week end con Virginia "Vi racconto la mia vita"

Virginia Raffaele è nata e cresciuta al Luneur, il luna park fondato dai suoi nonni, ma una volta che questo ha chiuso, ha avvertito la sensazione di aver perso se stessa. Nasce così "Samusà": una dedica ai suoi ricordi, alla sua infanzia e a un luogo pieno di fascino.

Virginia Raffaele, attrice, comica, imitatrice, protagonista indiscussa del piccolo e grande schermo arriva al Teatro Municipale Valli, nella Stagione di Prosa, per raccontare la sua vita. Con lo spettacolo "Samusà", in scena domani e sabato alle 20.30, e in replica domenica alle 15.30, Virginia Raffaele, diretta da Federico Tiezzi, saprà stupire il pubblico con ironia e bravura. "Samusà, che ho scritto assieme a Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, sgorga dai ricordi della mia infanzia, vissuta in un luna park - dice Virginia Raffaele - Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti".

Il pubblico è inizialmente di fronte ad un palcoscenico bianco su cui Virginia Raffaele biascica parole strane, frutto del gergo dei giostrai: lei è la ‘dritta’, la giostraia, i clienti sono i ‘contrasti’, ed è così che inizia a dipingere la tela inizialmente candida con i colori di un luna park continuamente in evoluzione.

Samusà, che nel gergo significa ‘fare silenzio’, lascia il pubblico contento, in un silenzio felice: lo stesso silenzio che lascia un giro in giostra.

Biglietti interi: 403525 euro. Info:www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco