Weekend con il Fai I tesori di Villa Magawli e l’antica Castellarano in un viaggio nella storia

di Mariagiuseppina Bo

Protagoniste dalla XXXI edizione delle giornate Fai di primavera, grazie alla delegazione di Reggio, sono Villa Magawli a Baragalla e il borgo antico di Castellarano.

Valorizzando città e provincia, sabato e domenica prossimi, 25 e 26 marzo, sono dispiegati 150 studenti apprendisti ciceroni, delegati e volontari Fai. Per villa Magawli sono impegnati i ragazzi dei licei Ariosto Spallanzani, Chierici e Moro, quelli del Motti illustrano il borgo di Castellarano. La capo delegazione Fai di Reggio, Roberta Grassi spiega: "Queste giornate sono il simbolo di una vocazione consolidata. Pensiamo di coinvolgere fino a più di 3000 persone, come prima del Covid". Giorgio Zanni presidente della Provincia e sindaco di Castellarano: "Facciamo conoscere il borgo più ben conservato della Regione". A lui si unisce l’assessore al paesaggio, Massimo Zanichelli e Giuseppe Adriano Rossi (presidente deputazione di Storia Patria).

Il viaggio inizia da Villa Magawly, che si dispiega nello splendore dell’integro casino di villeggiatura, il podere, dei nobili Torricelli, poi del conte Alessandro Cassoli, la cui figlia sposa un Magawly: questa famiglia ne è ancora proprietaria. La villa ha una parte padronale, con facciata ad Est, un’elegante scalinata, sale nobili al piano rialzato. Ci sono fabbricati rustici, intorno alla corte interna. Bellissimo è l’ampio parco con bosco inglese. La villa ha sale affrescate nel tardo 600. In alcuni interstizi, si notano gli affreschi di Perucci, sono immagini religiose, figure allegoriche. Le sale interne ricche di opere d’arte conservano un busto in terracotta dipinto a finto marmo del noto scultore reggiano Prospero Clemente, vari ritratti del ‘600 della famiglia Denaglia Torricelli, un ritratto di Caterina Manzini e del suo figlioletto Paolo Denaglia, del 1670, attribuito ad Alessandro Tiarini.

L’antico borgo di Castellarano, noto per la posizione strategica, i canali, che portavano l’acqua a Reggio e Modena. La visita parte da "La Rocchetta", storica porta fortificata d’ ingresso. Il borgo, via di transito, nel 1728 è incluso da Domenico Vandelli nel progetto di recupero dell’antica via Bibulca, per collegarlo col mar Tirreno. Sulle strade acciottolate del borgo, si affacciano dimore storiche, case a corte, fino all’ Aia del Mandorlo, il punto più alto, col castello, medioevale il mastio longobardo, i giardini del ‘700 eccezionalmente visitabili, la pieve dell’XI secolo con tele pregevoli, la torre dell’orologio del ‘400. A Sud, i resti di un acquedotto del ‘600 edificato dal marchese Carlo Filiberto II d’Este, per le fontane del giardino del Castello. Vi sono tracce di umane mesolitiche, dell’età del bronzo, testimonianze di insediamenti etruschi, romani e longobardi. Nel 1039, il borgo è della famiglia di Matilde di Canossa, nel marzo del 1185, è visitato dall’imperatore Federico Barbarossa, nel 1419 Castellarano passa agli Estensi, affidata agli Este-S.Martino, fino al 1752. Castellarano per l’incendio, causa della ritorsione delle truppe tedesche, il 20 luglio del’44, subisce gravi danni. Piazza Cairoli funge da transito per la montagna, scambi e mercato. Si chiude il percorso nel rione San Prospero, con le dimore dei personaggi più illustri, antichi camminamenti. Elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione: www.giornatefai.it.