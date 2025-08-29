Weekend con Libr’Aria. Libri all’aria aperta al parco Margherita Hack

Un fine settimana dedicato a libri, racconti, letteratura, disegni… Torna ’Libr’Aria. Libri e lettori all’aria aperta’, al parco Margherita Hack di Albinea, da oggi a domenica. Libr’Aria attende lettori grandi e piccoli per renderli parte di incontri, presentazione libri, letture, narrazioni, laboratori di illustrazione e scrittura, discussioni, mostre e giochi. L’ingresso alle iniziative è libero e gratuito. Ci sono però alcuni laboratori per i quali sarà obbligatoria la prenotazione, scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonando al numero 0522-590232.

Oggi dalle 16 le attività del festival con letture varie, laboratori creativi, disegni, fotografie, figurine. In serata lo spettacolo di narrazione ’Aika e l’Orso della luna bianca’, alle 21,15 la Redazione Fuorilette incontra Marie-Aude Murail.

Domani le attività riprendono dalle 9,30 in biblioteca, spostandosi poi al parco con laboratori di scrittura, letture, storie, libri, proseguendo anche nel pomeriggio. Alle 20,45 lo spettacolo ’Una storia oltre i confini del mondo’ con Bernadino Bonzani del Teatro dell’Orsa, alle 21,15 incontro con Fabrizio Altieri e Chiara Carminati. Domenica mattina ancora eventi tra letture e laboratori, concludendo il programma alle 17,30 con ’Sublime fiabesco’, spettacolo di narrazione con Marco Bertarini. Aperti spazi di letture e mostre.