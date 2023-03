Weekend dedicato alle pulizie del paese

CAVRIAGO

Doppio appuntamento dedicato all’ambiente e al volontariato green. Sabato dalle ore 15 torna l’iniziativa di pulizia "Un’ora per Cavriago": oltre alla raccolta rifiuti in piazza Zanti e nelle aree limitrofe, verranno inaugurati 6 nuovi cestini speciali per mozziconi di sigaretta, installati in vari punti del centro. Il Comune da quasi 4 anni fornisce una volta al mese pinze, guanti e sacchi ai volontari che vogliono contribuire alla pulizia del paese, donando un’ora del proprio tempo. Vari cittadini sono attivi sotto la sigla Green Team.

"Anche se ci diciamo sempre che il tempo è una risorsa preziosa, sono tante le ore che sprechiamo in attività futili - spiega la volontaria Francesca Pedroni - Ognuno di noi, se lo vuole, può trovare 1 ora in un mese da dedicare all’ambiente e agli spazi del paese che quotidianamente vive. Sono iniziative importanti nella loro semplicità: inclusive (tutti sono in grado di raccogliere rifiuti), simboliche (pulire non è disonorevole), educative (tenere pulito è meno faticoso che pulire) e di coesione (farlo insieme è più piacevole che farlo da soli). Spesse volte ho coinvolto la mia famiglia, gli amici delle mie figlie, e le relative famiglie".

Francesca Chilloni