Weekend di atletica leggera: Sofia Ferrari e Giuseppe Gravante brillano in gara

E’ un fine settimana con tanti appuntamenti d’atletica leggera, a partire da gare internazionali, sino ai campionati provinciali.

Iniziamo da due risultati: a Rodengo Saiano (Bs) Sofia Ferrari ha corso i 3.000 in 9’36’’40, nuovo primato provinciale juniores, terzo tempo regionale di sempre e minimo per gli europei under 20. Sofia è al primo anno di categoria ed è una grande promessa del mezzofondo reggiano.

Giuseppe Gravante, a Savona, è arrivato sesto in un meeting internazionale, correndo i 1500 in 3’38’’52, suo secondo tempo di sempre. A Pacé, in Francia, stasera alle 20,45, si disputa la Coppa Europa dei 10.000 metri in pista, con la squadra italiana che presenta al via anche Sara Nestola della Corradini Rubiera. A Bressanone, oggi e domani, si disputa il Brixia Meeting, gara di livello internazionale per gli allievi in gara per regione. Reggio manda 10 atleti sui 40 dell’Emilia-Romagna, con Federico Crevacore, Matias Costi, Andrea Vinsani, Samuele Paganelli, Flavio Ferrari, Giulia Landini, Irene Gatti, Viola Canovi, Emma Berlini e Susanna Zanetti.

A Cesena, sempre oggi e domani, ecco i campionati regionali assoluti, con diversi atleti di spicco, da Nicolò Cornali (800 e 1500) a Kevin De Jesus, e ancora Sara Cantergiani, Thomas Algeri, Siria Bigi (Cus Pr), Vivian Osagie (peso e disco), Sofia Ferrari, Michela Mulas con 170 presenze reggiane. A Castelfranco Emilia, oggi e domani i cadetti gareggiano nei campionati societari, con 58 atleti-gara reggiani.

A Castelnovo Monti, infine, alle 17 di oggi partono i campionati provinciali di prove multiple Ragazzi, oltre ad altre gare giovanili.

c.l.