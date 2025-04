Weekend di cortei senza incidenti. Cocciufa: "Gestione ineccepibile di tutti"

Nessun incidente si è registrato a Reggio, dove nel fine settimana appena trascorso sono andate in scena ben quattro manifestazioni “calde” sotto il profilo dell’ordine pubblico. Sabato si è infatti giocata al Mapei Stadium la partita Reggiana-Sassuolo con la manifestazione del tifo granata fuori dall’impianto, mentre domenica si sono svolti il presidio dei “patrioti” in zona stazione e i cortei di risposta di centri sociali da un lato e istituzioni dall’altro. Il prefetto reggiano Maria Rita Cocciufa, esprimendo soddisfazione, puntualizza: "La delicatezza degli eventi che nei giorni precedenti hanno determinato rilevanti tensioni e anche la loro concomitanza temporale hanno reso necessario porre in essere in primis una significativa attività preventiva, di informazione e mediazione e, successivamente, sul campo l’impiego delle migliori energie e competenze, che hanno agito con equilibrio e fermezza in ogni situazione".