Weekend di eventi: dai concerti alla gastronomia

Un weekend di appuntamenti natalizi a Campagnola. Si comincia domani alle 21 nella chiesa presso la chiesa SS.Gervasio e Protasio con il concerto "Aspettando il Natale" del corpo filarmonico Primavera, che si esibirà con canti della tradizione natalizia. Con la voce solista di Barbara Faietti (foto), quest’anno il coro si è aperto al mondo scolastico, coinvolgendo gli studenti della scuola media Galilei. Doppio appuntamento, invece, domenica 17 dicembre: dalle 9,30 il caseificio sociale Castellazzo apre le porte al pubblico per il rito della cottura del formaggio e con degustazione di ciccioli. Quest’anno, per l’assaggio, è stata scelta una forma particolarmente importante, ovvero un formaggio invecchiato 145 mesi. E’ prevista pure una mostra di trattori e di auto d’epoca. Si festeggia inoltre il quarantesimo compleanno del centro sociale del paese, con un pranzo aperto a tutti. Una struttura con gioco delle bocce, due sale polivalenti, aperta sette giorni su sette. "E’ un centro polifunzionale da sempre – dice il sindaco Alessandro Santachiara – che svolge un ruolo importante per la socialità nel territorio".