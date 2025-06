Weekend di eventi in piazza a sostegno del Grade. Kemin srl ci mette il suo: donazione da 724 euro

Ritorna "Gradevoli sere d’estate", con eventi da non perdere come "Marabù Celebration", con i suoni, i colori e le indimenticabili atmosfere anni ’70-’90 della più mitica delle discoteche reggiane. Da domani 5 giugno fino a domenica 8 Piazza Zanti si animerà con musica live e buon cibo per l’11a edizione della festa a supporto della Fondazione Grade (Gruppo amici dell’Ematologia) e del Core. A rendere il prossimo weekend ancora più memorabile, la concomitanza con la 67a Adunata Provinciale degli Alpini nelle giornate del 7 e l’8 giugno, con l’allegra invasione di Cavriago da parte delle Penne Nere. Quella pro-Grade è una causa particolarmente sentita anche tra le imprese, tant’è che nelle scorse ore la Kemin Srl ha scelto di sostenere la Fondazione con una donazione di 742 euro. "Un contributo - spiegano dal Grade - che ci permetterà di proseguire con i nostri progetti a sostegno del reparto di Ematologia del Core. Non è solo una somma economica, ma un vero e proprio segno di solidarietà, che ci permette di continuare a migliorare i servizi offerti, innovare le terapie e offrire supporto alle famiglie dei pazienti".

Il Grade perciò ringrazia l’azienda che "ha dimostrato una grande sensibilità e impegno sociale, essendo al nostro fianco nella costruzione di una comunità più forte e più unita. Il loro supporto è un chiaro segno che la nostra missione viene condivisa e apprezzata da chi crede nel valore della solidarietà e della cura". Rispetto alla festa in piazza, per la cena sarà attivo il servizio di ristorazione (grigliate e pizze cotte nel forno a legna) con la possibilità di prenotazione in due turni: 19,30 e 21,30 (per info e prenotazioni: whatsapp 3773078990). Giovedì sul palco alle 21,30 saliranno gli esplosivi musicisti "Canne da Zucchero". La sera dopo, dalle 22, toccherà alla "Marabù Celebration", che tra gli eventi più importanti e divertenti dell’estate reggiana. Sabato sul palco i Play Max, tribute band degli 883 e di Pezzali. Infine domenica alle 21,30 gli Emilia Rock Stars: Vasco, Liga e Zucchero Tribute, con il rock dei tre grandi artisti… tutti insieme.

f.c.