Weekend di gare per Team Beltrami e Velo Club nelle corse Under 23 Elite

Nel fine settimana intensa attività per le squadre reggiane Team Beltrami e Velo Club, che si dedicano alle corse Under 23 Elite.

Sabato il Velo Club Reggio sponsorizzato Xpc Beltrami Tsa Risorsa Umana è in gara a Pontedera (Pisa) per il locale Gran premio, giunto alla 9ª edizione, che si disputa sulla distanza di 165 chilometri. Sono previsti 200 partecipanti. L’anello della corsa prevede un primo tratto pianeggiate, poi le colline nei pressi di Lari e via via più passaggi sull’impegnativa salita della Montacchina, che può fare selezione e decidere la competizione. Convocati Enrico Benassati (2004), Nicolò Costa Pellicciari (2023), Pietro Gualazzini (2006), Simone Magnani (2005), Riccardo Sofia (2002).

Domenica il Velo Club in corsa alla Piccola Liegi-Memorial Bresci a Gualciana, nei pressi di Prato, con Riccardo Drei (2006), Alessio Faccani (2006), Angelo Gabriele (2002), Michele Pedrelli (2005), Luca Spezzani (2006), Manuel Mutolo (2006). Percorso ondulato, impegnativo, di 165 chilometri, con l’adesione di 26 squadre per un totale di 180 atleti. Sempre domenica in attività anche il Team Beltrami Tsa Tre Colli di Stefano Chiari. Appuntamento a Cremona per la 58ª edizione del Circuito del Porto-Trofeo Arvedi. In gara Andrea Biancalani, Valentino Kamberaj, Edvard Novak, Thomas Rigamonti, Leonardo Rossi, Giacomo Tagliavini, direttore sportivo Roberto Miodini.

m.t.