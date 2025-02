Weekend di grandi concerti. Tutti nel segno dell’arpa

Un week dedicato all’arpa è quello che si svolge da oggi a domenica prossima, al Conservatorio Peri - Merulo, nella sede reggiana di via Dante Alighieri 11. Per tre giorni l’istituto musicale diventa teatro di Harpissima 2025. Si inizia questo pomeriggio alle 18, alla Sala delle Carrozze con il concerto del duo di arpe formato da Maria Gilda Gianolio e Morgana Rudan. In programma musiche di autori dell’Ottocento e del Novecento. Domani il Conservatorio ospiterà, dalle 14,30 alle 17, una maratona musicale in cui si esibiranno giovani studenti di Arpa del Peri-Merulo e di altri Istituti della regione. Attesi più di cento studenti da tutta l’Emilia Romagna. Alle 18 – all’auditorium Granfranco Masini - è previsto il concerto di Margherita Bassani, prima arpa dell’Orchestra della Rai. Anche domenica 16 febbraio il Conservatorio sarà aperto dalle 9 alle 20, per ospitare una maratona musicale e il concerto della rassegna "L’Ora della Musica", alle 11, con l’arpista Chiara Scannapieco: allieva della classe di Arpa del maestro Davide Burani (foto). Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

s.bon.