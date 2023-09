"Weekend di SporTiAmo a Castelnovo Monti: 100 famiglie in Appennino"

Oltre 100 famiglie vivranno un’esperienza straordinaria questo weekend in Appennino con "SporTiAmo", il primo evento che viene proposto a Castelnovo Monti dall’Ente Nazionale Sordi (Ens), e per due giornate, domani e domenica, vedrà ragazze e ragazzi sordi con disabilità in età fra 6 e 13 anni, accompagnati dalle loro famiglie, vivere momenti di incontro e soprattutto di sport insieme a loro coetanei udenti, grazie alla collaborazione delle scuole e delle società sportive.

Il programma dell’evento prevede domani mattina una serie di attività al centro Coni, dedicate alle specialità dell’Atletica Leggera; al pomeriggio sarà allestita al Centro Coni la "Festa dello sport", per cimentarsi nel calcio, nel volley, nel basket ed in tante altre discipline sportive d’interesse dei gruppi giovanili. Domenica sarà possibile partecipare ad attività di conoscenza del territorio appenninico e di incontro con la comunità di Castelnovo Monti: una camminata alla Pietra di Bismantova, la visita all’Orto dei frati e al Centro Laudato Sì, la visita in latteria per scoprire i segreti della produzione del Parmigiano Reggiano di Montagna.

"Siamo emozionati e orgogliosi – afferma il sindaco Enrico Bini –. Ringrazio di cuore l’Ens per aver pensato a noi per questa bellissima iniziativa, così come ringrazio le scuole, le associazioni sportive e di volontariato del territorio senza le quali non avremmo potuto offrire un programma di attività così ricco e articolato. Ringrazio anche il Centro Sportivo Italiano, l’Oratorio Don Bosco e il CAI Bismantova che collaboreranno all’evento". Sabato alle 18 alla Chiesa della Resurrezione verrà celebrata la messa pre-festiva, tradotta in lingua italiana dei Segni.

s.b.