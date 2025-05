Weekend di Successi per Valorugby: Vittorie e Sfide in Vista della Semifinale Scudetto

Weekend positivo per le formazioni Valorugby, pur con la prima squadra a riposo in vista della semifinale scudetto in programma questo sabato (ore 16) al Mirabello.

Il team cadetto ha vinto a Carpi 20-33 e continua a capeggiare la classifica di Serie C con due punti sul Rugby Parma e un vantaggio incolmabile sulle altre; nell’ultimo turno, domenica prossima, i Diavoli dovranno battere Noceto per poter contare su una semifinale per la promozione in B casalinga (contro Città di Castello) invece che in trasferta (a Pesaro). Il Valorugby U16 ha perso 10-15 alla Canalina contro la Capitolina, nell’andata dei quarti di finale nazionali; un risultato comunque egregio per i ragazzi granata, contro uno dei club giovanili più blasonati in Italia. Domenica il ritorno a Roma. Il Valorugby U18 ha vinto a Ravenna, mentre i Diavoletti U14 sono arrivati in finale nella categoria Emergenti del torneo di Noceto. Il miniValorugby (under 6, 8, 10, 12) ha partecipato al grande torneo Leonero di Viadana; a queste età il risultato non conta molto ma è comunque motivo d’orgoglio il terzo posto dei Diavoli U10 (miglior team della nostra regione), premiati alla fine da quel formidabile Martin Roger Farias (foto) che sabato capitanerà il Viadana al Mirabello nella semifinale scudetto contro il Valorugby. I piccoli granata hanno anche potuto ammirare e toccare la Coppa del Mondo U20, trofeo che sarà assegnato quest’estate negli stadi di Lombardia e Veneto.

Marco Ballabeni