Weekend di tecno e house. Arriva l’Hbt Open Air Festival

Musica elettronica e intrattenimento, per vivere un’esperienza unica all’interno del Parco Innovazione, alle ex Reggiane. Sabato e domenica, dalle 16 alle 24, si alterneranno sul palco artisti locali e ospiti internazionali, che spazieranno dalla house alla disco, dalla tech-house fino alla techno. Sono attesi Luuk Van Dijk, Makèz, Dirty Channels, Piem, Marina Trench, Blackfancy, Havoc & Lawn, Nofex, Nich All Us, Hurricane B, Dj Fly, Francis Overcast, Peak Freeak Soundsystem, Grox.

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio, è ad ingresso gratuito e in loco saranno presenti bar, area food attrezzata con sedute, area merchandising oltre ad esibizioni di skate, danza e BMX. Elemento distintivo del palco sarà una struttura verticale di 8-10 metri, accompagnata da installazioni luminose che interagiranno con l’architettura circostante. Il design, ispirato all’estetica industriale, utilizzerà materiali come ferro esposto e illuminazioni dinamiche per esaltare l’atmosfera unica del luogo.

Inoltre nell’area del festival sarà presente una mostra di fotografica per Fotografia Europea.