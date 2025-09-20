Weekend in Appennino. Tra birra, natura e sport

Serata bavarese, spettacolo teatrale, festival naturalistico: ecco alcune idee per trascorrere questo fine settimana in Appennino.

A Sologno (Villa Minozzo),al Palasologno, stasera, dalle 20, il ’Garrison Public House’ in collaborazione con la pro loco ’Paese di Sologno’ presenta ’Sologno Crucca’, una serata all’insegna della convivialità e della tradizione tipica bavarese, con menù tipico, selezione di birre, intrattenimento musicale della tradizionale tedesca con la ’Pikkola Orkestra del Kaiser’ e, a seguire, dj set; si consiglia abbigliamento in stile bavarese (info: 345 6615342).

A Manno di Toano, a Villa Ghirardini, alle 17, andrà in scena l’incontro–spettacolo ’Alla ricerca del Graal tra storia e mistero. Dai templari ai nostri giorni attraversando la Via Matildica del Volto Santo’, viaggio tra storia, mistero e suggestioni letterarie, con protagonista Stefano Conti, scrittore e storico, ed Eleonora Capomagi e Serena Bernini, attrici; l’evento è organizzato dal ’Gruppo storico il Melograno’ e l’associazione ’Tra la Secchia e il Dolo’, con ’Quarta Dimensione’, Club per l’Unesco di Carpineti e Centro Studi i Ceccati; ingresso gratuito.

A Baiso, al castagneto, inizia oggi, dalle 15 alle 22, e prosegue anche domani, dalle 10 alle 19, il festival ’La vita selvatica - Vivere con la Natura a fianco’, festival naturalistico e culturale a cura dell’associazione ’Terre native’: due giorni di incontri, mostre, reportages, proiezioni, spettacoli ed esposizioni; inoltre ’mercatino selvatico’, con stands di aziende agricole locali, associazioni naturalistiche, bookshop, stands gastronomici e di vita naturale; servizio navetta da piazza Nilde Iotti; ingresso libero e gratuito (info: 0522 993511 e 347 7131327).

A Castelnovo Monti, nella palestra di via Matilde di Canossa ’PalaCattaneo’, oggi e domani, torna il ’Memorial Caprari’, torneo di basket organizzato dalla società castelnovese LG Competition, in ricordo del coach Gianni Caprari. Quest’anno il torneo vedrà quattro squadre partecipanti, che si affronteranno in due semifinali sabato, e domenica nella finale per il terzo e quarto posto (dalle ore 18), e a seguire quella per il vincitore (alle ore 20).

A Ciano d’Enza (Canossa), in località Vico, al centro sportivo, ’Festa dello sport’.

g.s.