Welfare integrativo al personale Ausl: "Ha aderito il 94% dei dipendenti"

Il 94% dei dipendenti dell’Azienda Usl reggiana ha aderito al welfare integrativo, ottenendo a fine agosto una somma detassata fruibile in rimborsi per servizi o in buoni spendibili per un totale – tra gli oltre settemila dipendenti – di oltre un milione e 240 mila euro, relativi al 2024. Il welfare aziendale è un insieme di politiche e misure che possono essere adottate anche nel pubblico impiego per migliorare benessere e qualità di vita dei dipendenti, un sistema per soddisfare i bisogni sociali, sanitari, educativi e familiari.

L’Azienda ha verificato la deducibilità di benefit per i dipendenti. Attraverso l’adesione a una gara Intercenter è stato individuato un provider che ha sviluppato la piattaforma "Up Day Welfare", con un’offerta di servizi che rispetta le indicazioni di legge: la composizione del paniere, a carico del bilancio aziendale e interamente detassato, è stata personalizzata a livello locale.

Ai dipendenti è offerta un’ampia gamma di servizi tra i quali scegliere, da fruire con rimborso della spesa documentata o tramite buoni acquisto. L’entità dell’adesione testimonia l’interesse e l’apprezzamento per questi primissimi passi mossi con l’intento di offrire benefici aggiuntivi rispetto alle posizioni strettamente retributive individuali.

Sono tante le agevolazioni, che riguardano il mondo della scuola, della cultura, dello sport, del benessere o semplicemente acquisti di beni e servizi. Benefit che erano stati invocati a gran voce dai sindacati negli scorsi mesi, durante le trattative tra le parti.

"In un contesto di sanità pubblica che presenta oggettivi elementi di criticità legati al reperimento di risorse finanziarie e umane – commenta il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, Davide Fornaciari – diviene indispensabile l’attenzione nel preservare la qualità della vita di chi fa parte dell’organizzazione con l’offerta di benefit detassati che aumentano il potere d’acquisto".