Werther e Sicam: 14 lavoratori in solidarietà fino ad aprile

Il futuro dei 14 dipendenti della Werther e Sicam di Colombaia di Carpineti, appesi al contratto di solidarietà, al momento appare molto incerto e forse anche precario con una possibile proposta di trasferimento delle maestranze presso la sede di Correggio, con tutto quello che ne consegue per chi abita con la famiglia a Carpineti. Giovedì sera della settimana scorsa una delegazione dei lavoratori ha manifestato le proprie preoccupazioni in sala consiliare durante la seduta del Consiglio comunale di di Carpineti, presente al completo. Tutti i consiglieri hanno approvata all’unanimità una mozione sulla Werther di Colombaia sul Secchia, presentata dalla ‘Lista civica’. Purtroppo in questo caso non basta una mozione per risolvere il problema di un’azienda in crisi come la Werther: occorrerebbero, anche secondo i sindacati, nuovi investimenti per proseguire la loro attività di costruttori di carrelli sollevatori. Da tempo l’azienda metalmeccanica di Carpineti vive momenti di grande difficoltà legata alla crisi della Sicam: cassa integrazione, una prima domanda di concordato respinta e una più recente pronuncia del Tribunale di Bologna che concede due mesi di tempo all’azienda Werther per organizzare un rilancio che, per lo stabilimento di Colombaia di Carpineti, potrebbe significare chiusura con trasferimento a Correggio. "Fino a fine aprile andranno avanti con il contratto di solidarietà – afferma il sindacalista della Fiom Marcello Rinaldi (foto) –, dopo chi resta dovrà andare a Correggio perché altre soluzioni non le vedo. I politici dovevano muoversi prima, adesso secondo me è tardi. Gli operai potranno trovare anche altri lavori, ma in montagna perdiamo un’attività metalmeccanica specializzata molto importante. Siamo riusciti a salvate diverse aziende importanti nel settore metalmeccanico, questa purtroppo non riusciremo a mantenerla in montagna. È mancata la volontà politica".

s. b.