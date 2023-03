"Werther, presentiamo la mozione all’Unione"

Crisi della Werther, dopo il voto unanime del consiglio comunale di Carpineti, la lista ’Carpineti Civica’ annuncia che presenterà la stessa mozione anche all’Unione dei Comune. "Da tempo la Werther di Colombaia sul Secchia vive un momento di grande difficoltà legata alla crisi della Sicam: cassa integrazione, una prima domanda di concordato respinta e una più recente pronuncia del tribunale di Bologna che concede due mesi di tempo all’azienda per mettere in piedi una proposta di rilancio che. a quanto sembra, passa dalla chiusura dello stabilimento di Carpineti e il trasferimento di produzione e manodopera a Correggio".

"Una situazione grave - prosegue Carpineti Civica - su cui la politica deve tenere alta l’attenzione, attraverso tutti i mezzi che possiede, affinché lo storico stabilimento carpinetano resti in produzione e sia garantito il posto di lavoro dei 14 dipendenti rimasti. Il voto e le dichiarazioni di tutto il consiglio comunale dimostrano un’attenzione che deve restare tale anche nei fatti. Ringraziamo il gruppo di dipendenti dello stabilimento che hanno partecipato alla seduta e portato la loro testimonianza. La preoccupazione per il loro posto di lavoro è anche la nostra e deve essere la preoccupazione di tutta la politica, montanara e non solo".