Werther-Sicam, 14 lavoratori in bilico con il rischio di trasferimento a Correggio

Resta in bilico la situazione degli ultimi 14 dipendenti della Werther-Sicam di Carpineti i quali rischiano il trasferimento presso la sede di Correggio, venendo così a mancare un’occasione di lavoro importante per la montagna, trattandosi di un’attività di alto livello professionale. Il problema è stato sollevato recentemente anche dal capogruppo di minoranza di Carpineti che ha presentato una mozione a firma di Patrick Fogli, Chiara Elisetti e Luca Ibattici. Il documento è stato inserito nell’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione e ne era quindi prevista la discussione quindi affrontato nella seduta di ieri sera presso la sede di Castelnovo Monti dell’Unione.

Analoga mozione era stata presentata recentemente dal capogruppo di opposizione Patrick Fogli al Consiglio comunale di Carpineti. Nel testo si afferma: "Si tratta di una delle imprese storiche del nostro territorio, fonte di occupazione per molte famiglie. Da tempo è in corso una crisi aziendale, all’apparenza più di tipo finanziario che produttivo, che ha già prodotto cassa integrazione, contratti di solidarietà e richiesta di concordato".

Il gruppo di minoranza chiede quali siano le strategie aziendali della Werther-Sicam per gli sviluppi futuri. Inoltre quali azioni l’Unione, assieme al Comune di Carpineti, intende mettere in campo per salvaguardare i posti di lavoro sostenendo, anche attraverso al dialogo, tutte le parti in causa.

Il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, in qualità di assessore alle attività produttive dell’Unione montana, assicura l’impegno costante sulla vicende conflittuale della Werther-Sicam. Si chiede anche chiarezza su quali siano le reali difficoltà che in questo periodo si troverebbe ad affrontare l’azienda.

"Gli amministratori devono presentare un piano industriale credibile – afferma Borghi – entro il 30 di questo mese. Stiamo portando avanti il dialogo con tutte le parti interessate, operai, sindacati e aziende, per trovare un soluzione che permetta di continuare l’attività della Werther-Sircam in montagna. Molto dipende dal piano industriale che verrà presentato nei prossimi giorni".

s.b.