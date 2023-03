WertherSicam, voto unanime del consiglio per salvare i quindici posti di lavoro a rischio

Seduta agitata l’altra sera al Consiglio comunale di Carpineti. In discussione la mozione del Gruppo Carpineti Civica sulla situazione critica della ditta WertherSicam di Colombaia, che vede a rischio 15 posti di lavoro. Una delegazione di dipendenti della Werther è intervenuta in aula, ringraziando i consiglieri per il loro interessamento sulla vicenda. La mozione è stata votata all’unanimità e tutti i consiglieri hanno manifestato solidarietà ai dipendenti della Werther, ribadendo l’impegno affinché siano mantenuti i posti di lavoro a Colombaia e sia scongiurato il loro trasferimento a Correggio. Hanno aggiunto, poi, l’impegno a favorire l’insediamento sul territorio di nuove attività, con nuovi posti di lavoro. Il Capogruppo di Futuro Comune, Rita Migliaccio, ha detto ai lavoratori che il Pd di Carpineti ha informato i propri consiglieri regionali affinché si interessino al caso Werther.

Sull’altro tema all’ordine del giorno, una ‘procedura speciale’ e l’apposizione di un vincolo di pubblica utilità, è scoppiata un’accesa diatriba tra i capigruppo, mancando così l’accordo sull’atto propedeutico all’esproprio di terreno, per un tratto di 35 metri circa, per la costruzione dell’elettrodotto, con futuro parco fotovoltaico. L’elettrodotto dovrebbe essere realizzato in base al piano industriale di sviluppo della cava di Dorgola, nei pressi di Colombaia. La capogruppo Rita Migliaccio (Pd), con l’inatteso voto contrario, lo ha temporaneamente bloccato. "Un progetto - dice il sindaco Tiziano Borghi (foto) - strategico e indispensabile per la nostra comunità sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico, sociale e lavorativo, rispetto alla commistione tra green economy e vocazione estrattiva dell’area".

Settimo Baisi