West affitta le auto e ferma gli hotel

Le auto con i vetri oscurati sono affittate. E le strutture alberghiere per la ’crew’ sono avvertite (per quale data è difficile a dirsi). Come in una estenutante fiaba di Pollicino, continuano a comparire briciole che dovrebbero portare al grande live misterioso del rapper Kanye West. Il palco ormai è quasi montato, i servizi che devono sostenere l’evento sono pronti. Non sarà certamente domani, ma la data del 20 ottobre sembra sempre più papabile per lo sbarco del grande artista statunitense innamorato dell’Italia (e di una donna italiana, Bianca Censori). La notizia ha iniziato a circolare sul web lo scorso weekend, qualcuno si è accorto che c’era movimento in Rcf Arena. Alcuni camion hanno fatto avanti e indietro per diversi giorni. Inizia il tam-tam nervoso sul web, nessuna conferma ma nemmeno una mezza smentita. E poi una ufficialità: il live non potrà essere il 13 ottobre per questioni organizzative di sicurezza. Ma dopo, porte aperte. Di fatto manca soltanto la data a questo punto, anche se il rapper americano si è già reso protagonista di alcuni colpi di testa imprevedibili in passato. Cosa che non fa esultare i gestori dell’Arena fino all’ultimo. Certo è che ad oggi la probabilità sembra a favore dei sostenitori dell’evento. Con buona pace dell’Anpi che non vorrebbe vedere sul palco un rapper "affascinato da Hitler".