Winston, abbiamo capito: tu ci farai impazzire

Cassius WINSTON (21 minuti, 6/9 da 2, 0/0 t.l., 4 rimbalzi, 6 assist, 3 perse, 12 punti). Litiga platealmente con Priftis perché inizia la partita con la stessa voglia di riprendere che si ha il 7 gennaio e non difende nemmeno per sbaglio. Galleggia tra una cosa buona e una censurabile, poi entra in campo a 3’ dalla fine e fa le giocate per vincere la partita. Questo ragazzo ci manderà tutti al manicomio. Voto 6,5.

Jaylen BARFORD (28 minuti, 3/9 da 2, 0/4 da 3, 0/0 t.l., 8 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi, 6 punti) Se cercate stile e classe, guardate altrove. Se invece vi basta un giocatore discreto su entrambi i lati del campo e con qualche sprazzo di talento, allora ‘JB’ può fare al caso vostro. Ieri però ha fatto davvero troppo poco in attacco e poi, a questi livelli, non si può centrare il tabellone tirando dall’angolo. Voto 5,5.

Michele VITALI (18 minuti, 1/2 da 2, 2/3 da 3, 3/4 t.l., 2 rimbalzi, 1 assist, 12 punti). Il capitano, finalmente. Gioca con l’intensità di cui questa squadra ha bisogno e mette quelle triple che danno un senso diverso alla partita. Con un Vitali così, sarebbe tutta un’altra storia. Voto 7. Kwan CHEATHAM (22 minuti, 0/1 da 2, 2/5 da 3, 3 rimbalzi, 6 punti). In difficoltà a rimbalzo e tira quasi tutto quello che gli passa tra le mani, dovrà cercare di rendersi utile anche in altri modi, ma mette una tripla importante nell’ultimo quarto. Voto 6

Momo FAYE (28 minuti, 7/9 da 2, 1/2 t.l., 8 rimbalzi, 2 assist, 5 stoppate, 15 punti) Priftis lo fa partire dalla panchina e appena entra cambia la partita sia in difesa (2 stoppate nella stessa azione) che in attacco, dove domina sotto i tabelloni. Un gigante. Voto 7,5.

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 1/1 da 2, 0/1 tl, 3 rimbalzi, 5 assist, 2 punti). Dà equilibrio e gioca duro. Ci aggiunge anche un paio di belle letture e 5 assist preziosissimi. Voto 6,5

Jamar SMITH (21 minuti, 3/10 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl, 3 rimbalz1, 1 assist, 14 punti). Entra appena la squadra va in difficoltà segna 12 punti nel primo tempo e cambia i connotati della gara. È l’unico vero fuoriclasse. E non da oggi. Voto 7.

Stephane GOMBAULD (11 minuti, 3/3 da 2, 0/1 t.l., 4 rimbalzi, 1 stoppata, 1 assist, 6 punti) Parte in quintetto al posto di Faye, ma finisce in panchina perché Momo è un ciclone. Produce buoni numeri in pochi minuti, la specialità della casa. Voto 6

Matteo CHILLO (17 minuti, 0/1 da 2, 1, 5 rimbalzi, 1 assist, 0 punti) Dà una mano a rimbalzo e si sacrifica in difesa. Voto 6

Sasha GRANT (9 minuti, 0/1 da 2, ½ da 3, 1/2 tl, 3 rimbalzi, 4 punti) Mette la sua fisicità al servizio della squadra. Voto 6 Filippo Gallo (4 minuti, 0/1 da 3) Esordio europeo per il classe 2004. N.G.

Francesco Pioppi