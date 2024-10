Winston troppo evanescente. Faye frenato da falli e caviglia

Jaylen BARFORD (31 minuti, 3/8 da 2, 1/3 da 3, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 stoppata, 9 punti) Minimi sprazzi, molte ombre. Prestazione sottotono. Del resto il giocatore è questo, se la squadra non gira, lui fatica ad ingranare. Voto 5.5

Cassius WINSTON (15 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 1 assist, 7 punti) Il match praticamente non lo gioca. A fine primo quarto ha già tre falli ( molto ingenuo in particolare l’antisportivo commesso negli ultimi secondi del periodo) fattore che condiziona tutta la sua prestazione, perché non riesce mai a entrare in ritmo e si perde nei meandri della gara. Voto 5

Mouhamed FAYE (17 minuti, 2/3 da 2, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 stoppata, 8 punti) Prestazione limitata dai problemi fisici e dai falli. Pur a sprazzi confeziona un match positivo. Non a caso, dopo Smith, ha la migliore valutazione del team. Voto 6. Stephane GOMBAULD (14 minuti, 1/6 da 2, 8 rimbalzi, 2 perse, recuperata, 2 punti) In fase offensiva è davvero troppo molle: fallisce conclusioni facili e si fa strappare tanti palloni. Un po’ meglio a rimbalzo, ma in questo periodo è più un problema che una risorsa. Voto 5

Jamar SMITH (18 minuti, 3/3 da 2, 4/7 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 3 perse, 3 recuperate, 2 assist, 20 punti) L’unico biancorosso costante, e ficcante, per tutta la contesa. L’ultimo ad arrendersi ed anche colui che propizia la buona reazione dell’ultimo quarto. Dopo di che non la può vincere da solo. Voto 7.5

Lorenzo UGLIETTI (23 minuti, 3/4 da 2, 0/3 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 2 assist, 6 punti) Causa i falli di Winston gioca tanto, con abnegazione, intensità e concretezza. Merita una valutazione positiva, al di là delle mere cifre. Voto 6.5

Michele VITALI (24 minuti, 0/2 da 2, 1/1 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist, 5 punti) Convive con i noti problemi fisici ma ci mette volontà e generosità. In termini prestazionali fa quel che può, ma l’atteggiamento è sempre ammirevole. Voto 5.5

Sasha GRANT (23 minuti, 2/5 da 2, 0/2 da 3, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 5 punti) Partita di sacrificio e generosità. In difesa è l’unico, nonostante la differenza di stazza, che riesce a contenere un minimo Bilan, e non è cosa da poco. Scelte non sempre lucide ma merita la sufficienza. Voto 6

Matteo CHILLO (5 minuti, 0/1 da 3, 1/2 ai liberi, 1 punto) Gioca due brevi sprazzi nei quali si impegna ma non incide. Voto 5.5

Kwan CHEATHAM (26 minuti, 1/2 da 2, 1/4 da 3, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 5 punti) Un passo avanti a Trieste, tre indietro stasera. Mira scarsa, difesa rivedibile, tante disattenzioni. Voto 5

Gabriele Gallo