"Wonder Woman" al Teatro Cavallerizza. La forza di lottare di una giovane donna

"Wonder Woman", spettacolo di Antonio Latella e Federico Bellini, è al Teatro Cavallerizza stasera, domani, giovedì 30 e venerdì (con inizio alle 20,30). "Wonder Woman" porta in scena un triste capitolo giudiziario realmente accaduto nel 2015 ad Ancona: la storia di una giovane ragazza peruviana vittima di uno stupro di gruppo e di una sentenza controversa, in cui gli imputati sono stati assolti in appello sulla base di criteri fortemente discutibili, come l’apparenza estetica della vittima, considerata "troppo mascolina" per essere attraente e quindi vittima di violenza sessuale.

Affidato a quattro giovani donne - le attrici Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara, Beatrice Verzotti - il racconto si sviluppa ricostruendo il processo e le difficoltà affrontate dalla ragazza protagonista nel tentativo di affermare la propria verità. Il testo teatrale pone sotto accusa non solo gli autori del crimine, ma anche l’intera comunità e il sistema mediatico, spesso diviso tra l’omertà e la strumentalizzazione e spettacolarizzazione del dolore.

Posto unico 20 euro.

Stella Bonfrisco