Woody Allen presenta (in video) il suo nuovo ’Coupe de chance’

Woody Allen in collegamento in diretta dal cinema Quattro Fontane di Roma, per presentare l’anteprima di "Coup de chance", il nuovo film che ha presentato fuori concorso all’80^ Mostra del Cinema di Venezia. Insieme a lui, il fondatore di Lucky Red, Andrea Occhipinti. Stasera alle 20,30 al Rosebud. A seguire, alle 21, la proiezione del film, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano. In "Coup de chance", ancora una volta il regista ricorda quanto siano la fortuna e il caso a determinare le nostre vite. E ribadisce il concetto con il suo consueto stile e la sua inarrivabile ironia. Dopo il gioiellino Midnight in Paris, Allen torna nella Ville Lumiere con una deliziosa e perfida commedia girata in francese. s.bon.