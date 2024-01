Workshop gratuito di fotografia

Workshop gratuito di foto rivolto ai giovani nell’ambito del progetto di gemellaggio "Kahla e Castelnovo Monti". Per i giovani protagonisti del legame che li unisce da anni e che vede collaborare le due amministrazioni dei comuni gemellati è previsto anche un interessante workshop di "Street photography", ideato in sinergia con il ‘Progetto Montagna Giovani’. È aperto a tutti: riguarderà quindi l’uso professionale del cellulare in modalità manuale e la post-produzione delle fotografie. Il workshop, iniziato sabato, proseguirà nelle giornate di sabato 20, 27 gennaio e 3 febbraio 2024 dalle 15 alle 18 nella Jroom del teatro Bismantova (per maggiori informazioni: 327-1184484 - -pmontagnagiovani@gmail.com). Una bella opportunità, completamente gratuita.

s. b.