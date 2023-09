Yassine Lafram "Segnale politico forte Ora anche Nazia ha i giorni contati"

di Benedetta Salsi

"Non ci aspettavamo questa estradizione e invece il Pakistan ha dato un segnale forte: ora anche la madre Nazia ha i giorni contati".

Yassine Lafram, è il presidente dell’Ucoii (Unione comunità islamiche italiane), una delle parti civili nel processo per l’omicidio di Saman in corso davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia.

Lafram, vi aspettavate che alla fine il Pakistan avrebbe consegnato Shabbar Abbas alle autorità italiane?

"No. Noi non ci aspettavamo questa estradizione, perché ovviamente un processo del genere richiede molti anni di solito. La stessa estradizione diventa poi quasi velleitaria. Mentre, a sorpresa, il Pakistan ha fatto sì che stavolta Shabbar venisse consegnato. E si tratta di una svolta epocale per la politica pakistana interna ed esterna".

Che cosa intende?

"In questo modo il governo del Paese ha voluto lanciare un messaggio molto forte a chi commette atrocità del genere. Hanno voluto dire: ’Il Pakistan non può più essere connivente con reati del genere. E aver rimandato Shabbar in Italia vuol dire che davvero c’è voglia di dare giustizia alla povera Saman. Stato e religione non possono essere collusi né strumentalizzati".

Nelle immagini che lo ritraggono assieme alla moglie all’aeroporto della Malpensa, poche ore dopo il delitto, lui era sereno. Era scappato, quasi ridendo...

"Shabbar scappando in Pakistan era sicuro di farla franca; coperto da una sottocultura di nicchia che ancora esiste, ma che non può più trovare spazio nella cultura moderna. Il Pakistan ha capito la gravità della situazione e la serietà del processo che si sta portando avanti in Italia per il delitto di Saman. Noi siamo parte civile proprio per dire che la religione non può essere strumentalizzata e anche per dissociarci da chi pensa che si possa giustificare un delitto d’onore con la religione".

Proprio il delitto d’onore, escluso ormai dall’ordinamento pakistano, viene però in qualche modo ancora tollerato?

"Persiste ancora questo retaggio in alcune zone rurali del Paese. Ma ora siamo arrivati a una svolta: la politica pakistana oggi dice ‘non si può dare rifugio a uno come Shabbar’. Un messaggio molto forte".

All’appello, però, dei cinque imputati manca ancora la madre di Saman, latitante da 28 mesi e forse protetta dalla cultura o da qualche parentela influente.

"Sicuramente. Ma con l’arresto e l’estradizione di Shabbar c’è più speranza che ci sia un’accelerazione anche sulla madre, per scardinare quella sub-cultura misogina che le dà protezione. Sono convinto che anche Nazia abbia i giorni contati, perché il governo ha dato un segnale forte: potevano temporeggiare e aspettare una sentenza prima di consegnare Shabbar. Invece così non è stato fatto, hanno scelto di farlo processare in Italia. Se è stato riconsegnato il padre, grazie a uno sforzo istituzionale importante da parte di entrambi i Paesi, è perché c’è una presa di posizione forte rispetto a questi reati. Quindi, lo ripeto, penso che anche la madre adesso abbia le ore contate".