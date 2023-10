Ye, sindacati spazientiti: "Ping pong sul concerto. La città merita rispetto"

"C’è bisogno di rispetto per chi lavora, per la storia e la cultura della nostra città, perché se il prezzo per diventare più ‘metropoli’ è quello di essere una anonima comunità che non si interroga e non pensa agli interessi dei tanti lavoratori che la abitano, allora meglio restare fieramente provinciali".

Firmato: Cgil, Cisl e Uil.

I sindacati non le mandano a dire a Kanye West, anzi: dopo il lungo tira e molla per il concerto della superstar americana nella nuova Rcf Arena, i rappresentanti dei lavoratori hanno deciso di dire la loro. Non sul personaggio, ma sulle modalità: "Il continuo ping pong sul concerto annunciato poi smentito poi rinviato di Kanye West e la querelle fra società gestrice della Rcf Arena e amministrazione comunale ci lascia perplessi. Al netto del giudizio sul personaggio che per le sue esternazioni è quanto di più lontano dai nostri valori, spiace pensare che la nostra città sia percepita come una specie di piattaforma su cui atterrare e ripartire a piacimento, senza considerare che Reggio Emilia è fatta di cittadini, lavoratori, portatori di diritti ed esigenze che non possono essere ignorate per mere ragioni di business, in barba ad ogni programmazione e valutazione".

I sindacati sottolineano come nella confusione nessuno abbia pensato a chi da quell’evento dipende o per esso deve lavorare: "Mettere in moto una macchina di questa portata comporta impegno e fatica aggiuntiva per gli operatori della sanità, per chi presidia trasporti e viabilità, sicurezza e ordine pubblico, ristorazione, igiene ambientale, determina potenziali disagi alla cittadinanza, a chi deve spostarsi".

Una stoccata va a ‘C.Volo’, la cordata che gestisce l’arena e che giovedì aveva diffuso un comunicato in cui invitava a "una visione e un atteggiamento meno legati ad un’ottica provinciale e locale" e avvertiva che un fallimento potrebbe costituire una macchia indelebile: "Tutti questi fattori – scrivono Cgil, Cisl e Uil – non possono essere liquidati con un invito a sprovincializzarsi accogliendo la star internazionale di turno, magari ringraziandola pure per aver scelto Reggio Emilia, per rimpinguare i propri incassi".

Le prime voci si erano diffuse a inizio ottobre e in quei giorni erano partiti i lavori per l’allestimento del palco, con la comparsa delle ormai famose ‘torri’ che da giorni però non si vedono più. Subito a Reggio si è scatenato il dibattito attorno alla figura di West, genio della musica ma autore anche di uscite spregevoli su Hitler, intollerabili per realtà storiche come Anpi e Casa Cervi. Il piano originario era di suonare alla Rcf Arena oggi, venerdì 20 ottobre, ma i tempi troppo stretti, le brutte previsioni meteo e lo sciopero del personale di Fs, Trenord e Italo hanno fatto slittare la data a venerdì prossimo, il 27. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Maria Rita Cocciufa ha dato il via libera all’evento per quel giorno, pur con un monito di quest’ultima e del sindaco Luca Vecchi ad evitare in futuro improvvisate del genere.

"Tutto è bene quel che finisce bene" verrebbe da dire, non fosse che manca ancora l’ufficialità: da lunedì West sa di poter suonare all’Rcf Arena di Reggio Emilia venerdì prossimo, ma la sua risposta non è ancora arrivata, i biglietti non sono ancora in vendita e l’artista ha anzi fatto ritorno a Los Angeles. In barba a chi, quel concerto, dovrebbe "farlo" davvero.

Tommaso Vezzani