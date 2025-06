’Yoga Radio Bruno Estate’. Sul palco anche Shade e Abbate

Si ingrandisce il cast dell’evento ’Yoga Radio Bruno Estate’ che martedì animerà piazza della Vittoria di Reggio: ci saranno anche il rapper Shade, noto per tormentoni come ’La hit dell’estate’ o ’Autostop’, e Federica Abbate, che oltre ad essere cantautrice è una compositrice di tanti brani di successo come ’Bangkok’ di Baby K e Giusy Ferreri, per citarne uno. Ricordiamo che l’ingresso sarà gratuito (lo show inizierà alle 21). Shade e la Abbate si uniscono ad Alfa, Anna, Bnkr44, Clara, Ermal Meta, Francesca Michelin, Gaia, Iva Zanicchi (con A-Clark e Vinny), Rkomi, Rocco Hunt, Jacopo Sol e Nicolò Filippucci. Condurranno sul palco Rebecca Staffelli, Stefano Corti ed Enzo Ferrari. Le sorprese non sono finite qui: sono previsti nei prossimi giorni altri nomi per una serata all’insegna della musica estiva.

g. m.