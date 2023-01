Youness morto sulla via Emilia "Non archiviate"

Il fascicolo sulla tragica fine di Youness Lakhdar, morto il 4 dicembre 2020 a soli 12 anni, sta arrivando a uno snodo decisivo. La famiglia del bambino di Cavriago, che fu investito sulla via Emilia, si è infatti opposta all’archiviazione dell’indagine a carico del conducente del furgone che lo urtò, chiesta dalla Procura. Durante l’udienza davanti al giudice Luca Ramponi, ieri l’avvocato Maurizio Colotto, che tutela i parenti della vittima, ha ribadito le ragioni della sua opposizione all’esito della consulenza tecnica commissionata dalla Procura, considerata del tutto infondata anche sul piano delle conclusioni tratte rispetto alle indagini svolte.

In aula era presente il padre di Youness, che ha partecipato spesso anche alle manifestazioni delle associazioni che invocano di rendere più sicuro quel tratto di strada e di costruire la tantp agognata via Emilia bis. L’avvocato Colotto ha chiesto al giudice, nel caso in cui rigetti l’archiviazione, di redigere un’ordinanza in cui disporre che il pm formuli l’imputazione; oppure di disporre un’integrazione delle indagini. L’avvocato Giuseppe Migale Ranieri, difensore del conducente, ha invece insistito per l’archiviazione dell’inchiesta a carico del suo assistito. Il giudice si è riservato la decisione.

al.cod.