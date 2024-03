’Z. Un viaggio nell’inferno ucraino’ di Edoardo Bonaretti e la proiezione del reportage ‘La guerra dimenticata’

Il romanzo ‘Z. Un viaggio nell’inferno ucraino’ di Edoardo Bonaretti sarà presentato domani pomeriggio ad Albinea. L’appuntamento è in programma alle 16.30 nella sala civica di via Morandi ad Albinea. Nell’occasione sarà anche proiettato il reportage ‘La guerra dimenticata’ del fotogiornalista Erik Messori.

Sarà presente, durante l’incontro pubblico, l’editore del Libro di Bonaretti, Andrea Casoli, di Corsiero Editore. L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Ludovico Ariosto di Albinea con il patrocinio anche del Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del Comune di Albinea in cui è pure riportata la locandina dell’evento di domani di presentazione del romanzo in sala civica.