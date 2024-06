Zaini donati al Pronto soccorso

L’associazione Amici di Marco "Spina" Cantù, con sede a Guastalla, continua la raccolta fondi per finalità benefiche, soprattutto attraverso l’organizzazione di cene e di lotterie solidali. Nei giorni scorsi l’associazione ha donato del materiale utile al personale del Pronto soccorso dell’ospedale civile di Guastalla. Si tratta di zaini da utilizzare per il trasporto di materiale di primo intervento sanitario, che può essere usato pure dal personale di Emergenza-urgenza impegnato sul territorio con le automediche e con le autoinfermieristiche. Una donazione del valore di almeno 2.600 euro, che è avvenuta alla presenza di dirigenti e operatori del pronto soccorso guastallese. Prossimamente sono in programma nuovi eventi promossi dagli Amici di Marco "Spina" Cantù, tra cui la tradizionale cena, sempre a scopo benefico.