Zaki, la Lega non vota ordine del giorno

E’ stato approvato dal consiglio comunale di Rubiera l’ordine del giorno sul rientro in Italia di Patrick Zaki. Il documento è stato approvato mercoledì sera da tutto il consiglio comunale di Rubiera ad eccezione della Lega "la quale ha sostenuto che Zaki si sia dimostrato ingrato con la premier – dice Luca Bonacini, capogruppo di Rubiera 2020 –. Questo nonostante il testo della mozione riprendesse proprio la dichiarazione ufficiale in cui ringrazia anche la presidente del consiglio".

Nella mozione il consiglio comunale esprime la propria "soddisfazione e gioia per la libertà ritrovata di Patrick Zaki" con l’auspicio che "possa far visita alla nostra comunità" ricordando che Rubiera ha collaborato in "più occasioni con Amnesty International per sensibilizzare in merito all’ingiusta carcerazione da lui subita".