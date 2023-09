"Zambo, guerriero di pace a Boretto"

Amici ed estimatori di Giancarlo Zambelli si sono ritrovati l’altra mattina nel giardino retrostante l’ospedale di Guastalla per un momento di ricordo del noto pacifista e ambientalista, stroncato a 87 anni da un malore, nella sua abitazione di Boretto. C’erano gli amici di sempre, i compagni di tante ’lotte’ per i diritti e per la giustizia sociale. È stata intonata anche la canzone "Bella ciao", molto amata da "Zambo", insieme a "Fischia il vento". È intervenuto anche il sindaco borettese, Matteo Benassi: "Zambo era un guerriero, ma che lottava con le armi della pace". "Non amava la guerra ma amava la rivolta e la rivoluzione", hanno aggiunto altri storici amici di Zambelli. Giancarlo era stato anche volontario Ggev, fondatore del cineclub Claudio Zambelli e autore di tante iniziative sociali e di sensibilizzazione.