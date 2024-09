Zamboni in Regione: "Crostolo e Rodano, prescrizioni rispettate?"

Il Gruppo Europa Verde ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale per sapere quando sono iniziati i lavori di manutenzione della vegetazione sul Crostolo e Rodano, e se Aipo stia rispettando tutte le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro sui lavori di manutenzione delle opere idrauliche; infine, se la giunta sia a conoscenza del confronto aperto dall’amministrazione comunale di Reggio con Aipo. Il Comune a maggio aveva chiesto ad Aipo di produrre un progetto più approfondito dell’attuale, che chiarisse ad esempio quali e quante piante sarebbero state rimosse, oltre alla valutazione della portata dell’impatto dell’intervento sulle realtà ecologiche, ambientali e sociali; infine aveva sollecitato Aipo ad illustrare il progetto alla popolazione. Sollecitazioni a cui AIPO non ha risposto, spiega Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Assemblea legislativa: "Di fronte al silenzio di Aipo, risulta a Europa Verde che il Comune ha inviato ad Aipo la richiesta di prevedere la rimozione delle sole piante presenti all’interno degli alvei fluviali".