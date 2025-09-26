Zanelli-Secchi, scontro a distanza genitori-conducenti. "C’è caos", "No, siete indisciplinati"

Zanelli-Secchi, i genitori scrivono al sindaco: "Insostenibile la situazione dei mezzi". A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico si sono già palesate le prime problematiche legate alla situazione dei trasporti. Al centro delle critiche c’è il polo di via Rosselli, dove di recente si sono trasferiti oltre 400 studenti dell’ex Secchi, ora accorpato all’istituto Zanelli. Diversi genitori hanno lamentato una grave carenza di mezzi che provoca grandi disagi sia la mattina, ma soprattutto al termine delle lezioni.

"I nostri figli vivono una vera e propria Odissea quotidiana", ci aveva infatti rivelato la madre di uno degli studenti. In mancanza di risposte concrete nella giornata di ieri i genitori hanno inviato una mail direttamente al sindaco Massari. "In seguito al trasferimento nella nuova sede – tuttora non completamente ultimata – i nostri figli si trovano ad affrontare notevoli difficoltà legate al trasporto pubblico. I mezzi a disposizione risultano infatti insufficienti e spesso sovraffollati, con il rischio concreto che alcuni ragazzi restino a terra. Non di rado gli studenti arrivano a scuola in ritardo, subendo così un disagio che incide direttamente sul loro diritto e dovere all’istruzione". I genitori si dicono stanchi e preoccupati dal non essere ascoltati su una problematica che influisce negativamente sul percorso scolastico dei figli. Nella lettera si lamenta inoltre la mancanza di chiarezza da parte di Seta, a cui si erano già rivolti nei giorni precedenti: "Abbiamo già segnalato la situazione a Seta e all’agenzia per il trasporto, senza però ricevere risposte chiare ed esaustive. Per questo motivo ci rivolgiamo a Lei, in qualità di Primo Cittadino, chiedendo la possibilità di un incontro per valutare insieme soluzioni concrete a tutela dei nostri ragazzi". Palla ora all’amministrazione comunale che dovrà valutare come intervenire in maniera concreta per migliorare la situazione.

"Genitori indisciplinati davanti alle scuole: aspettiamo il morto?". Un grido di allarme che sa di esasperazione e preoccupazione per la sicurezza di tutti è quello lanciato dagli autisti Seta al Comune e alla Polizia municipale – l’altra ‘campana’ –, stanchi di affrontare quotidianamente la maleducazione e l’arroganza dei familiari degli studenti in prossimità di alcuni dei principali istituti scolastici reggiani, in particolare proprio davanti al nuovo grande polo Secchi-Zanelli-Motti di via Rosselli. La situazione anche dal punto di vista dei conducenti, sta degenerando. Il piazzale del "maxi polo, nonostante il chiaro divieto di accesso alle auto, è sistematicamente occupato dai genitori che parcheggiano sugli stalli riservati ai bus. Questo impedisce le manovre di svolta e sosta in sicurezza, creando intralcio costante. Il problema è stato aggravato in modo esponenziale dall’arrivo dei 320 studenti del Secchi. La convivenza tra il servizio di trasporto pubblico e l’anarchia viaria dei privati è diventata insostenibile".

Francesca Chilloni

Matteo Pignagnoli